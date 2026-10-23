/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/நாளை மாற்றத்திறனாளிகள்குறை தீர்க்கும் முகாம்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:15 PM
அ நிறம் | அளவு
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் வருவாய் கோட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறை தீர்க்கும் முகாம் நாளை (அக்.,23) ராமநாதபுரம் ஜனார்த்தனன் மாளிகையில் நடைபெற உள்ளது.
முகாமில் ராமநாதபுரம், கீழக்கரை, ராமேஸ்வரம், திருவாடானை, ஆர்.எஸ்.மங்கலம் தாலுகாவில் அனைத்து வகையான மாற்றுத் திறனாளிகளின் தேவைகள், சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் வழங்கப்படும் மாதாந்திர உதவித்தொகை, உபகரணங்கள். பிற அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் தொடர்புடைய கோரிக்கைகள் தொடர்பான மனுக்கள் பெறப்படும்.
தேசிய அடையாள அட்டை நகல், தனித்துவ அடையாள அட்டை நகல், ரேஷன் கார்டு நகல், ஆதார் கார்டு நகல், வாக்காளர் அடையாள அட்டை நகல் ஆகியவற்றுடன் பங்கேற்க வேண்டும் என ராமநாதபுரம் ஆர்.டி.ஓ., ஹபிபூர் ரகுமான் தெரிவித்துள்ளார்.–––––