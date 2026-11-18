UPDATED : நவ 18, 2026 07:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:51 PM
ராமநாதபுரம்: மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நாளை மறுநாள் (நவ.,20 ல்) தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடக்கிறது. பத்தாம் வகுப்பு முதல் முதுகலை பட்டப்படிப்பு, ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ படித்த வேலை தேடும் இளைஞர்கள் தங்களது தகுதிக்கேற்ப தனியார் துறை நிறுவனங்களில் பணி நியமனம் பெறும் வாய்ப்பை பெறலாம்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களின் சுய விபரங்கள் அடங்கிய விண்ணப்பம், அசல் கல்விச்சான்றுகள், ஆதார், ரேஷன் கார்டு, பாஸ்போர்ட் அளவு போட்டோக்களுடன் நாளை மறுநாள் (நவ.,20 ல்) காலை 10:00 மணிக்கு மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் பங்கேற்கலாம்.
இம்முகாமில் வேலை பெறுவதால் வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவு ரத்து ஆகாது. தனியார் துறை நிறுவனங்கள், வேலை தேடும் நபர்கள் கட்டணம் ஏதுமின்றி www.tnprivatejobs.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பயன் பெறலாம்.--