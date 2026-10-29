நாளை தேவர் ஜெயந்தி விழாவாகன போக்குவரத்து மாற்றம்

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 08:14 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே பசும்பொன் கிராமத்தில் அக்.,28 முதல் 30ம் தேதி வரை பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் 119-வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 64-வது குருபூஜை விழா நடக்கிறது.
இவ்விழாவிற்கு வாடகை வாகனங்கள், திறந்த வெளி வாகனங்கள், டூவீலர்கள், டிராக்டர், சரக்கு வாகனங்களில் வர அனுமதியில்லை. இன்று (அக்.,29), நாளை(அக்., 30) மட்டும் விழாவில் கலந்து கொள்ள அனுமதிசீட்டு வாங்கிய வாகனங்களை தவிர, ராமேஸ்வரம், ராமநாதபுரத்தில் இருந்து மதுரை நோக்கி செல்லும் பஸ்கள், கார்கள், கனரக வாகனங்கள் பட்டணம்காத்தான் இ.சி.ஆர்., சாலை சந்திப்பு, பேராவூர் இ.சி.ஆர். சாலை சந்திப்பு, தேவிபட்டினம், ஆர்.எஸ்.மங்கலம், சி.கே.மங்கலம், சருகனி, காளையார்கோவில், சிவகங்கை, பூவந்தி வழியாக மதுரை செல்ல வேண்டும்.
மதுரையிலிருந்து மானாமதுரை, பரமக்குடி வழியாக ராமநாதபுரம் (அ) ராமேஸ்வரம் வரக்கூடிய பஸ்கள் , கார்கள், கனரக வாகனங்கள் மதுரை பாண்டிகோவில் சந்திப்பு, பூவந்தி வழியாக - சிவகங்கை ,-காளையார்கோவில் ,- சருகனி ,- திருவாடானை ,- ஆர்.எஸ்.மங்கலம் வழியாக ராமநாதபுரம், ராமேஸ்வரம் செல்ல வேண்டும். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருந்து கமுதி வரக்கூடிய வாகனங்கள் கானாவிலக்கு, கிளாமரத்துப்பட்டி வழியாக கமுதிக்குள் நுழைய அனுமதி இல்லை. சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புத்துார், காரைக்குடி, தேவகோட்டையில் இருந்து ராமநாதபுரம் நோக்கி வரக்கூடிய வாகனங்கள் கருமொழி, சி.கே.மங்கலம், ஆர். எஸ்.மங்கலம் வழியாக ராமநாதபுரம் செல்ல வேண்டும். அருப்புக்கோட்டை, திருச்சுழி இடங்களில் வரக்கூடிய வாகனங்கள் நரிக்குடி, பிடாரிசேரி வழியாக பார்த்திபனுார், பரமக்குடிக்கு செல்ல அனுமதி இல்லை என போலீசார் தெரிவித்தனர்.–––––––