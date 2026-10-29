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ADDED : அக் 28, 2026 07:16 PM
பரமக்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் 118 வது பிறந்த நாள் விழா மற்றும் 62 வது குருபூஜை விழாவையொட்டி வருகை தரும் அமைச்சர்களுக்கு நாளை வரவேற்பு விழா நடக்கிறது.
முதல்வர் விஜய் ஆணையின் படி, மரியாதை செலுத்த பசும்பொன்னுக்கு வரும் அமைச்சர்கள் புஸ்சி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், நிர்மல்குமார், பிரபு, மதன்ராஜா, ராஜிவ் மற்றும் எம்.எல்.ஏ., க்களுக்கு முதுகுளத்துார் சட்டசபை தொகுதி சார்பில் டாக்டர் முருகராஜா தலைமையில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட உள்ளது.
தொடர்ந்து மாவட்ட எல்லையான மருச்சுகட்டி கிராமத்தில் இருந்து பசும்பொன் வரை கட்சி கொடி கம்பங்கள் வைக்கப்பட்டு மேளதாளம் முழங்க வரவேற்பு அளிக்கப்படுவதால், நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என டாக்டர் முருகராஜா தெரிவித்தார்.