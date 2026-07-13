தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனத்தில் டன் கணக்கில் உப்பு தேக்கம்: சம்பளம் வராமல் தொழிலாளர்கள் பரிதவிப்பு
தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனத்தில் டன் கணக்கில் உப்பு தேக்கம்: சம்பளம் வராமல் தொழிலாளர்கள் பரிதவிப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:08 AM
சிக்கல்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அதிகளவு உப்பு உற்பத்தியாகும் இடமாக வாலிநோக்கம் தமிழ்நாடு அரசு உப்பு நிறுவனம் உப்பளம் உள்ளது. நாள் ஒன்றுக்கு 1200 டன் உப்பு உற்பத்தி செய்தும வெளியூர்களுக்கு கொண்டுசெல்ல் போதுமான லாரிகள் வராமல் டன்கணக்கில் உப்பு தேக்கமடைந்துள்ளது. மாதசம்பளம் வரவு வைக்கப்படாததால் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வாலிநோக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு உப்புநிறுவனத்தில் இயற்கையான முறையில் சூரிய ஒளி மூலம் கடல் நீரை ஆவியாக்கி உப்பு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
கடல் பகுதியில் இருந்து பெரிய ராட்சத குழாய்கள் மூலமாக கடல் நீரை பம்பிங் செய்யப்பட்டு 1200 ஏக்கரில் பெரிய தெப்பம் அமைத்து உப்பு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இங்கு 850 தொழிலாளர்கள்பணிபுரிகின்றனர். ஒரு கிலோ பேக்கிங் மூலமாக நெய்தல் அரசு உப்பு, ரேஷன் கடைகளுக்கு இங்கு இருந்து உரிய முறையில் துாள் உப்பாகவும், கல் உப்பாகவும் அயோடின் சேர்க்கப்பட்டு சரக்கு வாகனங்கள் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. இங்கு சாதாரண கல் உப்பு மட்டுமின்றி ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை போக்கக்கூடிய அயோடின் கலந்த உப்பு மற்றும் இரும்பு சேர்த்து கலந்த இரட்டை சத்து செறிவூட்டப்பட்ட உப்பு போன்றவை தயாரிக்கப்படுகின்றன.
தற்போது கொளுத்தும் வெயிலின் தாக்கத்தால் தினமும் 1000 முதல் 1200 டன் உப்பு இங்கு உற்பத்தியாகிறது. தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு 30 முதல் 40 டன் வரை லாரியில் ஏற்றி செல்வது வழக்கம். கடந்த ஒரு மாதமாக உப்பு ஏற்றி செல்வதற்கு முறையான லாரிகள் வராததால் தேங்கி கிடக்கிறது. இதற்கான காரணத்தை கண்டறிய வேண்டிய தமிழ்நாடு உப்பு நிறுவன அதிகாரிகள் மவுனமாகவே உள்ளனர்.
தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது: ஆட்சி, அரசியல் மாற்றத்தால் ஏதேனும் குளறுபடி நிகழ்ந்துள்ளதா என தெரியவில்லை. முன்பு பல்வேறு உப்பு தேவை உள்ள பகுதிகளுக்கு செல்லும் உயர் அலுவலர்கள் அவற்றை கொள்முதல் செய்வதற்கான உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள். தற்போது இது மாதிரியான நடவடிக்கை ஏதும் இல்லாமல் உள்ளது. ஜூலை 10ம் தேதிக்குள் உப்பள சம்பளம் வழங்குவார்கள். தற்போது 11தேதிக்கும் மேலாகியும் சம்பளம் வரவு வைக்கவில்லை. எனவே உடன் சம்பளம் வழங்கவும், தேங்கிய உப்பை லாரிகளில் ஏற்றி வெளியூர் கொண்டு செல்லவும் தமிழக அரசு உத்தரவிட வேண்டும் என்றனர்.
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