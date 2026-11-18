ஓராண்டுக்கு பின் ராமேஸ்வரத்தில் சுற்றுலா பாலம் பணிகள் துவக்கம்
ஓராண்டுக்கு பின் ராமேஸ்வரத்தில் சுற்றுலா பாலம் பணிகள் துவக்கம்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:42 PM
ராமேஸ்வரம்:
ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரையில் ஓராண்டுக்கு பின் சுற்றுலா சவாரி பாலம் கட்டுமானப் பணி துவங்கியது.
ராமேஸ்வரம், பாம்பன், தேவிபட்டினம் இடையே கடலில் சுற்றுலா படகு சவாரி துவக்க தமிழக கடல்சார் வாரியம் ரூ.4.5கோடியில் ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரை மற்றும் பாம்பன் அருகே தோணித்துறை கடற்கரையில் சுற்றுலா படகில் பயணிகள் பயணிக்க இரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டுமானப் பணி துவங்கியது. இதில் ராமேஸ்வரத்தில் 70 மீ., துாரத்தில் ‘டி’ வடிவ பாலம் அமைக்கும் பணி நடந்தது.
ஆனால் பாலம் கட்டும் பணி முழுமை பெறாமல் ஓராண்டுக்கு முன்பு கட்டுமானத்தை நிறுத்தினர். இந்நிலையில் முதல்வர் விஜய் பதவி ஏற்றதும் மீண்டும் கட்டுமானப் பணியை சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழக அரசு துவக்கியது. இன்னும் 20 சதவீதம் பணி உள்ளதாகவும், இரு மாதத்தில் இந்த பணிகளும் முடியும் என கட்டுமான ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர்.