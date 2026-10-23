ராமர் பாலத்தை காண சுற்றுலா படகு இலங்கையில் சோதனை ஓட்டம்
ராமர் பாலத்தை காண சுற்றுலா படகு இலங்கையில் சோதனை ஓட்டம்
ADDED : செப் 26, 2026 03:45 AM
ராமேஸ்வரம்: இலங்கை தலைமன்னாரில் இருந்து கடலில் உள்ள ராமர் பாலத்தை சுற்றுலாப் படகில் கண்டு ரசிக்க நேற்று இலங்கை அதிகாரிகள் படகில் சோதனை ஓட்டம் நடத்தினர்.
ராமாயண வரலாற்றில், ராவணன் சிறை பிடித்து சென்ற சீதையை மீட்க ஸ்ரீராமர், லட்சுமனர், ஹனுமன் உள்ளிட்ட சேனைகள் தனுஷ்கோடி முதல் இலங்கை வரை கடலில் பாலம் அமைத்து ராவணனுடன் போரிட்டு சீதையை மீட்டு வந்தனர். இந்த புகழ்பெற்ற ராமர் பாலம் 18 மணல் திட்டுகளாக தனுஷ்கோடி முதல் இலங்கை தலைமன்னார் வரை உள்ளது. இதில் தனுஷ்கோடியில் இருந்து 7 மணல் தீடைகளுடன் இந்திய எல்லை முடிவடைகிறது.
இந்நிலையில் ராமர் பாலத்தை சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டு தரிசிக்க நேற்று இலங்கை வடக்கு மாகாண கவர்னர் வேதநாயகம், மன்னார் கலெக்டர் கனவேஸ்வரன், வடக்கு மாகாண சுற்றுலாத்துறை தலைவர் விவேகானந்தன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உட்பட பலர் 4 படகில் தலைமன்னாரில் இருந்து புறப்பட்டு 3ம் மணல் தீடை வரை சுற்றுலாப் படகில் சவாரி செய்து சோதனை ஓட்டம் நடத்தினர்.
பின் சுற்றுலாப் படகு சவாரியின் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தினர். செப். 28ல் முறைப்படி சுற்றுலாப் படகு சவாரி துவக்க இலங்கை அரசு முடிவு செய்துள்ளது.