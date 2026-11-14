புயல் தடையை மீறி சுற்றுலா படகு சவாரி

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ADDED : நவ 14, 2026 05:10 PM
ராமேஸ்வரம்:புயல் தடையை மீறி ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பனில் வனத்துறையினர் சுற்றுலாப் படகு சவாரி செய்ய அனுமதித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
வங்கக் கடலில் உருவான புயல் எச்சரிக்கையால் ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் நவ.,13 முதல் மீன்பிடிக்க செல்ல மீன்வளத்துறையினர் தடை விதித்தனர். இதனால் ராமேஸ்வரம் பகுதியில் 2000 படகுகள் கரையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. கடலோரத்தில் மீனவர்கள் நடமாட்டம் இன்றி வெறிச்சோடியுள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று பாம்பன் குந்துகால் கடற்கரையில் இருந்து குருசடைத் தீவுக்கு புயல் எச்சரிக்கை தடையை மீறி சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு வனத்துறையினர் படகு சவாரி இயக்கினர். மீனவர்களுக்கு அரசு தடை விதித்த நிலையில், வனத்துறைக்கு மட்டும் படகு சவாரி செல்ல அனுமதி கொடுத்தது யார் என பொது மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். தடையை மீறி சுற்றுலாப் பயணிகளுடன் படகு சவாரி சென்றால் விபரீதம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பொது மக்கள் வலியுறுத்தினர்.