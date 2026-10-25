சுற்றுலா வேன் லாரி மோதல்: 2 பேர் காயம்

ADDED : அக் 24, 2026 05:11 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே சுற்றுலா வேன், லாரி மோதியதில் இரண்டு பேர் காயமடைந்தனர்.
சென்னை மேடவாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜார்ஜ் 38. இவர், வேளாங்கண்ணி சென்று விட்டு சுற்றுலா வாகனத்தில் குடும்பத்தினருடன் ராமேஸ்வரம் சென்றார். இன்று (அக்.,24) காலை 11.30 மணிக்கு திருச்சி–ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அருகே அண்ணாமலை நகர் பகுதியில் வேன் சென்றது.
அப்போது முன்னால் சென்ற டிப்பர் லாரியை சுற்றுலா வாகனம் வலது புறமாக முந்திச் செல்ல முயன்ற போது லாரி வலது புறமாக திரும்பியதால் லாரியில் மோதிய சுற்றுலா வாகனமும், லாரியும் ரோட்டின் வலது புறமாக ரோட்டை விட்டு கீழே இறங்கி விபத்திற்குள்ளானது.
இதில் சுற்றுலா வாகனத்தை ஒட்டிச் சென்ற சென்னை அமைந்தகரை உதயன் 31, மேடவாக்கம் ஜார்ஜ் மகள் அவென்சி சோபியா 8, ஆகியோர் படுகாயமடைந்தனர். இருவரும் ராமநாதபுரம் மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆர்.எஸ்.மங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.