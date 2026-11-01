மாங்குரோவ் நிறைந்த காரங்காடு சுழல் மையத்தை மீண்டும் திறக்க சுற்றுலா பயணிகள் வலியுறுத்தல்
மாங்குரோவ் நிறைந்த காரங்காடு சுழல் மையத்தை மீண்டும் திறக்க சுற்றுலா பயணிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 10:14 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே காரங்காடு சதுப்பு நிலக்காடுகளின்( மாங்குரோவ்) சொர்க்க பூமியான சூழல் சுற்றுலா மையத்தை உள்ளூர் பிரச்னை காரணமாக ஓராண்டிற்கும் மேலாக பூட்டி வைத்துள்ளனர். இதனால் காடுகளின் அழகை ரசிக்க முடியாமல்வெளியூர் பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர். எனவே மீண்டும் திறக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட வேண்டும்.
திருவாடானை சட்டசபை தொகுதி தொண்டி காரங்காடு கடல் பகுதியில் மாங்குரோவ் மரங்கள் நிறைய உள்ளன. இப்பகுதியில் கடல் பசு, கடல் குதிரை, கடல் பாசி உள்ளிட்ட கடல்சார் வன உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன.
மழைக்காலத்தில் வலசைக்காக பூநாரை, செந்நாரை, கடல் ஆலா, கடல் புறாக்கள், நீர்க்காகம் போன்ற ஏராளமான பறவைகள் வந்து குவியும் இடமாக காரங்காடு கடல் அமைந்துள்ளது.
இதன் அழகை ரசிக்க கடலுக்குள் 2 கி.மீ., படகு சவாரி, கயாக்கின் எனப்படும் துடுப்பு படகு சவாரி மூலம் அரிய வகை பறவைகள், கடல் வாழ் உயிரினங்களை கண்டுகளிப்பது போன்ற பொழுது போக்கு அம்சங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சிறப்பு மிக்க சுற்றுலா தலம் உள்ளூர் கிராம மக்கள், வனத்துறையினர் இடையே பிரச்னை காரணமாக ஓராண்டாக செயல்படவில்லை.இதன் காரணமாக தனுஷ்கோடி, ராமேஸ்வரம், உத்தரகோசமங்கை, திருப்புல்லாணி போன்ற இடங்களுக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் காரங்காடு சென்று மாங்குரோவ் காடுகளை ரசிக்க முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்கின்றனர்.
உள்ளூர் கிராம மக்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலனை செய்து அவர்களுடன் வனத்துறையும் இணைந்து சூழல் சுற்றுலா, படகு சவாரியை மீண்டும் துவக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட வேண்டும்.
வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'காரங்காடு சுழல் மையம் உள்ளூர் மக்களின் மீன்பிடி தொழிலுக்கு இடையூறாக உள்ளதாகவும், வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதில்லை எனவும், ஒருதரப்பினர் சூழல் மையம் வேண்டாம் என கூறி வருகின்றனர்.
இது தொடர்பாக தொடர்ந்து பலமுறை பேச்சுவார்தை நடத்தியும் அவர்கள் சமரசத்திற்கு வரவில்லை. சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சரும், திருவாடானை எம்.எல்.ஏ.,வுமான ராஜிவ் தலைமையில் ஊர் பிரமுகர்களிடம் பேச உள்ளோம்.
உள்ளூர் மக்கள் ஒத்துழைப்புடன் காரங்காடு சுற்றுலா தலம் பயன்பாட்டிற்கு வரும் 'என்றனர்.-