வாரச்சந்தை வளாகத்தில் தேங்கிய தண்ணீர் ரோட்டில் வியாபாரம்: போக்குவரத்து நெரிசல்
வாரச்சந்தை வளாகத்தில் தேங்கிய தண்ணீர் ரோட்டில் வியாபாரம்: போக்குவரத்து நெரிசல்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:51 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே டி–பிளாக் வாரச்சந்தை நடைபெறும் இடத்தில் குளம் போல தண்ணீர் தேங்கியதால் ரோட்டில் கடைகள் அமைக்கப்பட்டதால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
ராமநாதபுரம் அருகே பட்டணம்காத்தான் ஊராட்சி டி–பிளாக் அம்மா பூங்கா அருகே புதன் தோறும் வாரச்சந்தை நடக்கிறது. இங்கு உள்ளூர் மட்டுமின்றி சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள், வெளியூர் வியாபாரிகள் ஏராளமானோர் சரக்கு வாகனங்கள், கார், டூவீலரில் வருகின்றனர். இந்தநிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த மழையால் வாரச்சந்தை நடைபெறும் இடத்தில் தண்ணீர் குளம் போல பல நாட்களாக தேங்கி குப்பை கொட்டுவதால் கழிவு நீராகி நோய்பரப்பும் இடமாக மாறியுள்ளது. துர்நாற்றத்தால் வியாபாரிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
இததனால் நேற்று (புதன்) கடை வைக்க போதுமான இடமின்றி வியாபாரிகள் டி–பிளாக் ரோட்டில் வியாபாரம் செய்தனர். பொருட்கள் வாங்க வரும் மக்கள் ரோட்டில் வாகனங்களை நிறுத்தினர். இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. எனவே வாரந்தோறும் வியாபாரிகளிடம் கடைக்கு ரூ.50 முதல் ரூ.100 என ரூ.பலஆயிரம் கட்டணம் வசூல் செய்யும் பட்டணம் காத்தான் ஊராட்சி நிர்வாகம், மழை நீரை அகற்றி அவ்விடத்தில் மண் கொட்டி சமன் செய்ய வேண்டும் என வியாபாரிகள், மக்கள் வலியுறுத்தினர்.––