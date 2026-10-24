/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/போக்குவரத்து விதிமீறல்ரூ.4.53 லட்சம் அபராதம்
UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் போக்குவரத்து விதிமீறலில் ஈடுபட்ட 758 பேருக்கு ரூ.4.53 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டிய 5 பேர், சிக்னலில் நிற்காமல் சென்ற 2 பேர், அலைபேசி பேசியபடி வாகனம் ஓட்டிய 13 பேர், மது அருந்தி வாகனம் ஓட்டிய 8 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். தலைகவசம் மற்றும் சீட்பெல்ட் அணியாமல் சென்ற 494 பேர் மற்றும் இதர பிரிவுகளில் 236 பேர் மீது என 758 பேருக்கு ரூ.4 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. ––