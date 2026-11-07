பள்ளி மாணவர்களுக்குகாளான் வளர்ப்பு பயிற்சி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:36 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு காளான் வளர்ப்பு பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. இதில் வண்ணாங்குண்டு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியின் தொழிற்கல்வி மாணவர்களுக்கு 17 நாட்கள் காளான் வளர்ப்பு, மதிப்புக்கூட்டல் பயிற்சியில் காளான் படுக்கை தயாரிக்கும் முறைகள், சிப்பிக் காளான் மற்றும் பால் காளான் சாகுபடித் தொழில் நுட்பங்கள், காளான் வளர்ப்பிற்கான அறை அமைத்தல் மற்றும் பராமரித்தல், அறுவடை முறைகள், காளான்களில் ஏற்படும் பூச்சி மற்றும் நோய்த் தாக்குதல்களைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
வேளாண் அறிவியல் நிலையத் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ராமகிருஷ்ணன், தொழில் நுட்ப வல்லுநர்கள் பாலாஜி, விஜயராகவன், ஜெகதீசன், கண்ணையன், விஜயகுமார், வித்யா, நாகமகிரி லட்சுமி, வேளாண் தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் கணேசன் பங்கேற்றனர்.––