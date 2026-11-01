/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/வலையில் சிக்கிய ஆமை கடலில் விடப்பட்டது
UPDATED : அக் 31, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:14 PM
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தொண்டி: தொண்டி அருகே நம்புதாளையை சேர்ந்த மீனவர் மனோகரனுக்கு சொந்தமான படகில் அதே கிராமத்தை சேர்ந்த மதுசூதனன், வில்லாயுதம், மூர்த்தி, சக்தி ஆகிய மீனவர்கள் நாட்டுப்படகில் மீன்பிடிக்கச் சென்றனர்.
அவர்கள் விரித்து வைத்திருந்த வலையில் 50 கிலோ கடல் ஆமை ஒன்று சிக்கியது. மீனவர்கள் வலையை அறுத்து ஆமையை கடலில் உயிருடன் விட்டனர். வலை அறுபட்டதால் நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.