பாரம்பரியமிக்க கரைவலையில் சிக்கும்

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ADDED : நவ 12, 2026 09:55 PM
சாயல்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வாலிநோக்கம் தெற்கு மன்னார் வளைகுடா கடலில் பாரம்பரியமிக்க கரைவலை மீன்பிடிப்பில் 100க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்களின் கூட்டு உழைப்பால் அதிக ருசிமிகுந்த சீலா மீன்கள் சிக்குகின்றன. இவை உரிய முறையில் பேக்கிங் செய்யப்பட்டு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. இதன் மூலம் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்படுகிறது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மன்னார் வளைகுடா கடற்கரை நீண்ட நெடிய மணற்பரப்பை தன்னகத்தே கொண்ட எழில்மிகு கடற்கரை ஆகும். தனுஷ்கோடி முதல் மாவட்ட எல்லையான கன்னிராஜபுரம் ரோஜ்மாநகர் வரை 130 கி.மீ.,க்கு கடற்கரை அமைந்துள்ளது. இங்கு 100க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்களின் கூட்டு முயற்சியில் கரைவலை மூலம் மீன்பிடிக்கும் முறை உள்ளது.
மன்னார் வளைகுடா கடலுக்குள் 3 நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவிற்கு நாட்டுப் படகில் பெரிய அளவிலான வலையினை கொண்டு செல்கின்றனர். 'யூ' வடிவத்தில் நீண்ட நுால் வலைகளை விரித்துக்கொண்டு ஒரு முனையில் 60 பேரும், மற்றொரு முனையில் 60 பேருக்கும் மிகாமல் கரை வலையை இழுக்கின்றனர். 'ஓ வேலா! 'ஏ வேலா' என்ற அம்பா பாட்டு எனப்படும் பாடல்களை பாடி உடல் சோர்வை போக்கி மீன் பிடிக்கின்றனர். பெரும்பாலும் காலை உணவாக பழைய சோறை மற்றும் சுட்ட கருவாட்டினை எடுத்துக்கொள்கின்றனர்.
வாலிநோக்கம் மீனவர்கள் கூறியதாவது: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அதிக சீலா மீன் கிடைக்கும் இடமாக வாலிநோக்கம் பகுதி திகழ்கிறது. இங்கு பிடிபடும் மீன்கள் முதல் தரம் வாய்ந்தவை. 7 கிலோவிற்கும் அதிகமான மீன்கள் துாத்துக்குடி துறைமுகத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு உரிய முறையில் பேக்கிங் செய்து அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.
அதிகாலை 5:00 மணிக்கு வலையை விரித்தால் மாலை 5:00 மணி வரை இழுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் கரைவலையில் எதிர்பார்த்த மீன்கள் கிடைக்கும்.
இயற்கையான கொச்சைக் கயிறு வைத்து இழுக்கப்படுகிறது. இப்பணியில் ஈடுபட்ட அனைவருக்கும் மீன்கள் சமமாக பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் அல்லது விற்கப்பட்ட பணம் பிரித்துக் கொடுக்கப்படும்.
வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி அக்., நவ., டிச., மாதங்களில் அதிகளவு சீலா மீன்கள் கரைவலையிலும், ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பிலும் கிடைக்கிறது.
சின்ன ஏர்வாடி, மாரியூர், முந்தல், ஒப்பிலான், நரிப்பையூர், ரோஜ்மா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் கரைவலை மீன் பிடிக்கப்படுகிறது.
ராமநாதபுரம், பரமக்குடி, மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வரும் மொத்த மீன் வியாபாரிகள் அவற்றை வாங்கிச் செல்கின்றனர். கரைவலை இழுக்கும்போது அரிய வகை கடல் வாழ் உயிரினங்கள் சிக்கினால் அவை உடனடியாக மீண்டும் கடலுக்குள் விடப்படும். மொத்தத்தில் கரைவலை மீன்பிடிப்பு ஒற்றுமையின் அடையாளமாகவும், பாரம்பரிய மீன் பிடிப்பாகவும் திகழ்கிறது என்றனர்.