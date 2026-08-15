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நீதிமன்ற வளாகத்தில் மரக்கன்று நடும் விழா

நீதிமன்ற வளாகத்தில் மரக்கன்று நடும் விழா

UPDATED : ஆக 13, 2026 04:43 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 04:40 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 04:43 PM ADDED : ஆக 13, 2026 04:40 PM

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ராமநாதபுரம்:ராமநாதபுரம் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில்

ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் மரக்கன்று நடும் விழா நடந்தது. முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி(பொ) கவிதா தலைமை வகித்து மரக்கன்றுகளை நட்டார்.

நீதிபதிகள் சாந்தி, மோகன், ஜெயசுதாகர், பாஸ்கர், மாஜிஸ்திரேட்டுகள் ஹரிஹரசுதன், ஆதியன், வழக்கறிஞர் சங்கத் தலைவர் அன்பு செழியன், வேளாண்மை இணை இயக்குநர்(பொ) வாசுகி, வனத்துறையினர், தோட்டக்கலைதுறையினர், வழக்கறிஞர்கள், நீதிமன்ற ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர்.

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