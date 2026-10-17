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மரக்கன்று நடும் விழா: ராமநாதபுரம்

மரக்கன்று நடும் விழா: ராமநாதபுரம்

ADDED : அக் 17, 2026 02:24 AM

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ADDED : அக் 17, 2026 02:24 AM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் ரோட்டரி சங்கம், ஆரோக்கியா மருத்துவமனை இணைந்து, பழங்குளம் கிராம கண்மாயில் கருவேல மரங்களை அகற்றப்பட்டது. அவ்விடத்தில் 600 மரக்கன்றுகள் நடும்விழா நடந்தது.

கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் மரக்கன்றுகளை நட்டுவைத்து நிகழ்ச்சி துவக்கி வைத்தார். ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் டாக்டர்கள் சின்னத்துரை அப்துல்லா, பரணிக்குமார், வித்யா பிரியதர்ஷினி, பொறியாளர்கள் ரத்தினவேல், ராம்குமார், ரமேஷ்பாபு மற்றும் சண்முகராஜேஸ்வரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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