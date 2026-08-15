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நீதிமன்றத்தில் மரக்கன்று நடுதல்

நீதிமன்றத்தில் மரக்கன்று நடுதல்

ADDED : ஆக 14, 2026 04:00 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 04:00 PM

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திருவாடானை: திருவாடானை நீதிமன்றத்தில் வட்ட சட்டப்பணி குழு சார்பில் நீதிமன்ற வளாகத்தில் மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.

இதில் பல்வேறு வகையான மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. மரக்கன்றுகளை பராமரித்து வளர்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. மக்களிடையே சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வட்ட சட்டப்பணிக் குழு அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர். நீதிபதி ஆன்டனி ரிஷந்தேவ், வக்கீல்கள், நீதிமன்ற பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். 

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