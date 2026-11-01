சிக்கல் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கத்தில் விவசாயிகள் அலைக்கழிப்பு
சிக்கல் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கத்தில் விவசாயிகள் அலைக்கழிப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:14 PM
சிக்கல்: சிக்கல் அருகே பேய்குளம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் உரம் கொடுப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர். பேய்குளம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திற்கு டி. ஆலங்குளம், கோழிக்குளம், கீழச்சிறுபோது, பெரிய இலை போன்ற கிராமங்கள் பயன்பட்டு வருகின்றன.
நடப்பாண்டில் விவசாயிகளுக்கு உரிய நேரத்தில் யூரியா, டி.ஏ.பி., போன்ற உரங்கள் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை. கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த மழையால் வயல்வெளியில் நீர் தேங்கியுள்ள நிலையில் உரிய நேரத்தில் உரங்கள் போடாததால் விவசாயிகள் தொடர்ந்து வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தை நாடி வருகின்றனர். இது குறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது:
தற்போது நிலத்தில் ஈரப்பதம் உள்ள நிலையில் உரம் வாங்குவதற்காக பேய்குளம் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்திற்கு சென்றால் உரங்கள் இன்னும் வரவில்லை எனக் கூறுகின்றனர். இதனால் தனியார் கடைகளுக்கு செல்லும் விவசாயிகள் உரங்கள் மற்றும் அதனோடு இணைந்த உரங்களையும் கட்டாயப்படுத்தி வாங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் விவசாயிகளின் நலன் கருதி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.