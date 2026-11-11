சிக்கல் ராமநாதபுரம் பெரிய கண்மாய் நிரம்புவதில்.. நான்கு வழிச்சாலை பணியால் துாம்புகள் சேதம்
சிக்கல் ராமநாதபுரம் பெரிய கண்மாய் நிரம்புவதில்.. நான்கு வழிச்சாலை பணியால் துாம்புகள் சேதம்
UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:59 AM
ராமநாதபுரம்: பரமக்குடி– ராமநாதபுரம் இருவழிச் சாலை நான்கு வழிச்சாலையாக விரிவாக்க பணியின் போது பெரிய கண்மாய் துாம்புகள், நீர்வரத்து கால்வாய்கள் சேதப்படுத்துவதால் மழைநீர் வயல்கள், ரோட்டோரம் தேங்கி வீணாகி வருகிறது. இதை சரி செய்யவில்லை எனில் இவ்வாண்டு பெரிய கண்மாய் நிரம்ப வாய்ப்பில்லை என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.
ராமநாதபுரம் நிலத்தடி நீர்மட்டத்திற்கு ஆதாரமாக பெரிய கண்மாய் உள்ளது. இதன் நீரை நம்பி 3500 ஏக்கரில் நன்செய், புன்செய் சாகுபடி நடக்கிறது. நகரில் சிதம்பரம் பிள்ளை ஊருணி, நொச்சிவயல் ஊருணி, முகவை ஊருணி, திரவுபதியம்மன் ஊருணி, லட்சுமிபுரம் ஊருணிகள் பெரிய கண்மாய் தண்ணீரால் நிரப்பப்படுகிறது. இதே போல பெரிய கண்மாய் நிரம்பினால் புத்தேந்தல் வழியாக சக்கரக்கோட்டை கண்மாய்க்கும் தண்ணீர் திறந்து விடப்படும்.
இந்நிலையில் தற்போது அச்சுந்தன்வயல், பேராவூர், இடையர்வலசை உள்ளிட்ட இடங்களில் நான்கு வழிச்சாலை விரிவாக்க பணியின் போது கண்மாயின் துாம்புகள், வரத்து கால்வாய்கள் சேதமடைந்துள்ளன. சில நாட்களாக மழை பெய்தும் வரும் நிலையில் தண்ணீர் கண்மாய்க்கு செல்லவில்லை. மாறாக தாழ்வான குடியிருப்புகள், காலி இடங்கள், வயல் வெளிகளில் தண்ணீர் தேங்குவதால் விவசாயிகள், மக்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
மேலும் பெரிய கண்மாய் நிரம்ப வேண்டும் எனில் துாம்புகள் அடைப்பு, வாய்க்கால் சேதமடைந்த இடங்களை கண்டறிந்து இனிவரும் நாட்களில் மழை நீரை முழுமையாக கண்மாயில் சேகரிக்க பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள், நகராட்சி, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட வேண்டும்.––