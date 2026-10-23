ராஜ குடும்பத்தில் பிரச்னை விஜயதசமி ஊர்வலம் ரத்து: பக்தர்கள் வேதனை
ராஜ குடும்பத்தில் பிரச்னை விஜயதசமி ஊர்வலம் ரத்து: பக்தர்கள் வேதனை
UPDATED : அக் 21, 2026 11:23 PM
ADDED : அக் 21, 2026 08:54 PM
UPDATED : அக் 21, 2026 11:23 PM ADDED : அக் 21, 2026 08:54 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் குடும்பத்தினரிடையே ஏற்பட்ட பிரச்னையால் 300 ஆண்டுகள் பாரம்பரியமிக்க விஜயதசமி ஊர்வலம் ரத்து செய்யப்பட்டது. பக்தர்கள் வேதனையடைந்தனர்.
ராமநாதபுரம் சேதுபதி மன்னர்களின் குல தெய்வமான ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் கோயில் மன்னர்களின் அரண்மனை வளாகத்தில் உள்ளது. விஜயதசமியன்று இங்கிருந்து அம்மன் புறப்பட்டு 2.5 கி.மீ.,ல் உள்ள மகர் நோன்பு பொட்டல் சென்று அங்கு அசுரனை வதம் செய்வது வழக்கம். தொடர்ந்து 30க்கும் மேற்பட்ட கோயில்களில் இருந்து ஊர்வலமாக வந்திருந்த சுவாமிகள் அம்பு விடுவர்.
இதன்படி நேற்று முன்தினம் இரவு ஊர்வலத்திற்காக அம்மன்புறப்பாடாகி அரண்மனையை விட்டு வெளியே வந்தது. அப்போது ராணி ராஜேஸ்வரி நாச்சியாரின் வாரிசுகளுக்கும், மறைந்த ராஜா குமரன் சேதுபதி வாரிசுகளுக்கும் இடையே ஊர்வலத்தை துவக்கி வைப்பது யார் என்பதில் பிரச்னை ஏற்பட்டது. வாக்குவாதம், தள்ளுமுள்ளு தொடர்ந்ததால் ஊர்வலம் செல்லாமல் அம்மனை மீண்டும் அரண்மனைக்குள் கொண்டு சென்றனர். கதவை பூட்டிவிட்டு அந்த வளாகத்திலேயே அம்பு விடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. அரண்மனைக்கு வெளியேயும் மகர்நோன்பு பொட்டலிலும் காத்திருந்த பக்தர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
இதுகுறித்து ராஜேஸ்வரி நாச்சியார் கூறியதாவது:
ராஜா ராமநாத சேதுபதியின் ஒரே மகள் நான். தந்தை இறந்த பிறகு 1997 முதல் சமஸ்தான நிர்வாகத்தை கவனித்து வருகிறேன். 2023 முதல் எனது மகள்கள் பரம்பரை அறங்காவலர்களாக உள்ளனர். குமரன் சேதுபதி எனது சித்தப்பா மகன் ஆவார். அவருடன் நல்ல உறவில் இருந்ததால் அவரை ராஜா எனக்கூறுவதை பெரிதாக நாங்கள் கருதவில்லை.
என்னை முன்னிலை படுத்திதான் அண்ணன் (குமரன் சேதுபதி) விழாவை நடத்துவார். தற்போது நிர்வாகத்தில் பங்குகேட்டு குமரன் சேதுபதி மனைவி லட்சுமி, மகன் நாகேந்திரன் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர்.
ஆண்டு தோறும் நான் தான் ஊர்வலத்தை துவக்கி வைப்பேன். தற்போது பிரச்னை ஏற்பட்டதால் பாதுகாப்பு கருதி அம்பு விடும் நிகழ்ச்சியை அரண்மனை வளாகத்திற்குள் நடத்தியுள்ளோம். வரும் காலங்களில் உரிய பாதுகாப்புடன் விழா சிறப்பாக நடைபெறும். பிரச்னை குறித்து அறநிலைத்துறைக்கு விளக்கமளித்துள்ளோம் என்றார்.