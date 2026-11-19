UPDATED : நவ 18, 2026 03:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:36 PM
திருப்புல்லாணி: மண்டபம், திருப்புல்லாணி, கடலாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் யூனியனுக்கு உட்பட்ட கிராம ஊராட்சிகளில் அதிகளவு பணிகளை கண்காணிப்பதில் த.வெ.க.,வினர் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
கடந்த 2025 ஜன.,முதல் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான பதவி காலம் நிறைவடைந்த நிலையில் தனி அலுவலர்களால் ஊராட்சிகள் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே இருந்த அரசியல் கட்சிகளுக்கு மத்தியில் புதிதாக வந்துள்ள த.வெ.க., கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பெரும்பாலானோர் அதிகளவு கிராம சபை கூட்டம் உள்ளிட்ட அரசு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதில் முனைப்பு காட்டுகின்றனர்.
கிராம முக்கியஸ்தர்கள் கூறியதாவது:
தற்போது ஊராட்சிகளில் அடிப்படைப் பிரச்னைகளை கையில் எடுப்பதற்கு ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த இளைஞர்கள் ஆர்வமுடன் ஒன்றிணைந்து வருகின்றனர்.
அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட யூனியன் அலுவலர்களிடமிருந்து முறையான ஒத்துழைப்பு கிடைப்பதில்லை.போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக வளர்ந்துள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற மனுக்கள் கொடுத்தாலும் செய்வதில்லை.
பொதுமக்கள் கோரிக்கைகளை கட்சிக்காரர்களுடன் இணைந்து அலுவலர்களிடம் கூறினால், நிதி இல்லை. பின்னர் பார்ப்போம் என அலைக்கழிக்கின்றனர். உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் போட்டியிடுவதற்கு இப்போதே ஏராளமான த.வெ.க.,வினர் அதற்கான அடித்தளமிட்டு வருகின்றனர். ஒரு கிராமத்தில் பல முனைப்போட்டிகள் நிகழ்வதற்கு இது வழியாக உள்ளது.