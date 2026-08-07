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﻿ இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்த முயற்சி மேலும் இருவர் கைது

﻿ இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்த முயற்சி மேலும் இருவர் கைது

ADDED : ஆக 02, 2026 11:20 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:20 PM

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ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உச்சிப்புளி அருகே கடற்கரையில் 292 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் மேலும் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

உச்சிப்புளி அருகே புதுமடம் கடற்கரை பகுதியில் கியூ பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அப்போது உருளைக் கிழங்கு ஏற்றி வந்த மினி சரக்கு லாரியில் மறைத்து கொண்டு வரப்பட்ட 292 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். கடத்தலில் ஈடுபட்ட துாத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் கோட்டநத்தம் தங்கராஜ் 25, விளாத்திகுளம் குமாரசக்கனாபுரம் சேகர் 50, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெருங்குளம் செந்தில்வேலன் 50, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.

இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்த இவர்களுக்கு உதவிய குன்னுார் சவுந்திரராஜன் 70, என்பவரை நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். சவுந்திரராஜனிடம் போலீசார் விசாரித்தபோது, கேரள மாநிலம் இடுக்கி பணிக்கன்குடி ராஜேஷ் 49, கஞ்சாவை ஒடிசாவில் இருந்து கொண்டு வந்தது தெரிந்தது.

இந்த கஞ்சா மதுரை திருவாதவூர் லோகேஷ் கண்ணன் 40, உதவியுடன் ராமநாதபுரத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து ராஜேஷ், லோகேஷ் கண்ணன் இருவரையும் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.

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