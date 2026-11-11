/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/காற்றில் திசைமாறி பாம்பன் வந்த இரு இலங்கை மீனவர்கள் கைது
காற்றில் திசைமாறி பாம்பன் வந்த இரு இலங்கை மீனவர்கள் கைது
காற்றில் திசைமாறி பாம்பன் வந்த இரு இலங்கை மீனவர்கள் கைது
UPDATED : நவ 11, 2026 06:22 PM
ADDED : நவ 11, 2026 06:22 PM
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ராமேஸ்வரம்: காற்றின் வேகத்தில் திசை மாறி ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் கடற்கரைக்கு வந்த இலங்கையை சேர்ந்த இரு மீனவர்களை மரைன் போலீசார் கைது செய்தனர்.
இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த ஜெனோசன் 27, டிவோசன் 31, ஆகியோர் இரு தினங்களுக்கு முன் மீன்பிடிக்க நாட்டுப்படகு மூலம் பாக்ஜலசந்தி கடலுக்கு வந்தனர். கடலில் சூறாவளிக் காற்று வீசியதால் படகு திசை மாறி இந்திய எல்லை பகுதிக்குள் வந்தது. பின் படகில் எரிபொருள் காலியானது. பாம்பன் கடல் பகுதியில் நங்கூரமிட்டு இருவரும் காத்திருந்தனர். தகவலறிந்த மண்டபம் மரைன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஜான்சிராணி, எஸ்.ஐ., காளிதாஸ், போலீசார் இரு மீனவர்களையும் நேற்று கைது செய்து மண்டபத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரிக்கின்றனர்.