/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/டூவீலரில் சென்றவர் பலி
UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM
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பரமக்குடி: பரமக்குடி அருகே எல்.கருங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜன் 62.
நேற்று முன்தினம் இரவு சத்திரக்குடியில் உள்ள சந்தையில் பொருட்களை வாங்கி தனது மகளுடன் ஊருக்கு டூவீலரில் திரும்பினார். அப்போது சத்திரக்குடியில் இருந்து உத்திரகோசமங்கை நோக்கி கிராமத்திற்கு சென்றுள்ளார். அந்த வழியாக தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிக்காக வந்த கனரக வாகனம் டூவீலர் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயம் அடைந்து ராஜன் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு பலியானார். சத்திரக்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.