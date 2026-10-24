முதுகுளத்துாரில் மழைநீர் கலந்த பெட்ரோல் விநியோகமா டூவீலர்கள் பழுதால் மக்கள் அதிர்ச்சி
முதுகுளத்துாரில் மழைநீர் கலந்த பெட்ரோல் விநியோகமா டூவீலர்கள் பழுதால் மக்கள் அதிர்ச்சி
UPDATED : அக் 24, 2026 03:09 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:01 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துாரில் ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் மழைநீர் கலந்து பெட்ரோல் நிரப்பப்பட்டதால் டூவீலர் பழுதாகி நின்றது எனக்கூறி மக்கள் ஊழியரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
முதுகுளத்துார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே பெட்ரோல் பங்க் உள்ளது. இங்கு தினந்தோறும் ஏராளமானோர் பெட்ரோல் நிரப்பி செல்கின்றனர்.இந்நிலையில் இங்கு வந்த மக்கள் டூவீலரில் பெட்ரோல் ஊற்றிவிட்டு சென்றபோது டூவீலர் பழுதாகி நின்றது.சந்தேகம் அடைந்த மக்கள் பங்கில் வந்து பெட்ரோலை சோதனை செய்தபோது தண்ணீர் கலந்துள்ளது தெரியவந்தது. பின்பு ஊழியரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதுகுறித்து வீடியோ பரவுகிறது. எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் பங்க்கில் சோதனை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். இங்கு பெட்ரோல் நிரப்பிய 5க்கும் மேற்பட்ட டூவீலர்கள் பழுதாகி உள்ளது என்று மக்கள் கூறினார்.