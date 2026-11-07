/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இரு வாலிபர்கள் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:38 PM
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ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் அருகே கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்ற இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் வன சங்கரி அம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த முத்து மகன் வீரபாண்டியன் 31. தனியார் உணவு டெலிவரி நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறார். நேற்று (நவ.,5) நடை பயிற்சி சென்ற போது 5 வாலிபர்கள் வழிமறித்து கத்தியை காட்டி பணம் கேட்டுள்ளனர். அவர் மறுத்த நிலையில் தாக்கினர். அப்போது ஆட்கள் வந்ததால் தப்பி ஓடினர்.
ராமநாதபுரம் நகர் போலீசார் விசாரித்ததில் குயவன்குடியைச் சேர்ந்த ரவி மகன் சந்தோஷ் 19, உத்தரகோசமங்கை அருகே வெண்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த குமார் மகன் சஞ்சய் 19, மற்றும் 3 சிறுவர்கள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. சந்தோஷ், சஞ்சய் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.––