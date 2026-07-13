கஞ்சா விற்ற இரு வாலிபர் கைது: ஒருவர் தலைமறைவு

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:08 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:00 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் கஞ்சா விற்ற இரு வாலிபர்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், வீட்டில் மெத்தப்பெட்டமைன் பதுக்கி வைத்திருந்தவரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உச்சிப்புளி அருகே சேதுநகர் பகுதியில் போலீசார் நேற்று முன்தினம் சோதனை நடத்தினர். அப்போது டூவீலரில் வந்த இரு வாலிபர்களை போலீசார் நிறுத்தி விசாரித்த போது 2180 கிராம் கஞ்சா இருப்பது தெரிய வந்தது. விசாரணையில் கீழக்கரை புது கிழக்கு தெருவை சேர்ந்த அகமது ரிபைதீன் மகன் அபில் ரசூல்தீன் 22, கடலாடி நரிப்பையூரை சேர்ந்த லக்சுமணா மகன் முனியசாமி 28, எனத் தெரிய வந்தது.
இருவரும் முத்துப்பேட்டை மீனவர் காலனியை சேர்ந்த நாகராஜ் மகன் மணிகண்டன் என்பவருக்கு கஞ்சா விற்பதற்காக சென்றுள்ளனர். அதன் பேரில் மணிகண்டன் வீட்டில் போலீசார் சோதனை செய்தனர். போலீஸ் வருவதை பார்த்த மணிகண்டன் பிளாஸ்டிக் கவரை போலீஸ் மீது எரிந்து விட்டு தப்பினார்.
மணிகண்டன் எரிந்து சென்ற பிளாஸ்டிக் கவரை சோதனை செய்த போது அதில் 8.030 கிராம் மெத்தப்பெட்டமைன் இருந்தது தெரிய வந்தது. இந்நிலையில் போலீசார் தப்பியோடிய மணிகண்டனை தேடி வருகின்றனர்.
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