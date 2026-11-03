ரயில் வந்த போது மூடப்படாத கேட்: விபத்து தவிர்ப்பு

ADDED : நவ 02, 2026 06:59 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் அருகே ரயில் வந்த போது ரயில்வே கேட் மூடப்படவில்லை. அதிர்ஷ்டவசமாக பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வழுதுார் பகுதியில் ரயில்வே கேட் உள்ளது. நேற்று (நவ.,1) இரவு ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து புறப்பட்ட ராமேஸ்வரம் – சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இரவு 9:50க்கு வழுதுார் ரயில்வே கேட் அருகே வந்தது. அப்போது கேட் மூடப்படவில்லை. ரயில் வருவதை பார்த்த வாகன ஓட்டிகள் கேட் மூடப்படாததை கண்டு உடனே வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டனர்.
அதே நேரம் ரயிலும் நிறுத்தப்பட்டதால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. ரயில் ஓட்டுனர் நீண்ட நேரம் ஒலி எழுப்பிய பின் கேட் கீப்பர் வந்து கேட்டை மூடினார். இதுகுறித்து ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் கூறியதாவது:
ரயில் வருவதை அறிந்து அங்கிருந்த ஊழியர் கேட்டை மூடி விட்டார். அந்த நேரத்தில் ஆம்புலன்ஸ் 108 வந்ததால் ரயில் வருவதற்குள் அனுப்பிவிடலாம் என கேட்டை திறந்துள்ளார். அதற்குள் ரயில் வந்து விட்டது. இதுகுறித்து கேட் ஊழியர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.