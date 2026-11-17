UPDATED : நவ 16, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:04 PM
கடலாடி: கடலாடி அரசு தாலுகா மருத்துவமனை1999ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது. கட்டடத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகள் சேதமடைந்தும் பொலிவிழந்தும் வருகிறது. மழை பெய்தால் கூரை ஒழுகுகிறது. இந்நிலையில் தாலுகா மருத்துவமனை வளாகத்தில் தார் ரோடுகள் சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால் சீமைக் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது. நோயாளிகள் கூறியதாவது:
கடலாடி தாலுகா மருத்துவமனை முறையான பராமரிப்பின்றி உள்ளது. இங்கு மேல் தளத்தில் சேதமடைந்த நிலையில் குடிநீர் தொட்டிகள் உள்ளன. புதிய கூடுதல் மருத்துவமனை கட்டடம் கட்டுவதில் காட்டும் ஆர்வத்தை இங்குள்ள பழைய கட்டடத்தை பராமரிப்பு செய்யாமல் உள்ளனர். எனவே கடலாடி தாலுகா மருத்துவமனையை முறையாக பராமரிப்பு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.