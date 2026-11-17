நகர்ப்புற சுகாதார மையத்தில் திறக்கப்படாத கழிப்பறை: பயனாளிகள் அவதி
நகர்ப்புற சுகாதார மையத்தில் திறக்கப்படாத கழிப்பறை: பயனாளிகள் அவதி
UPDATED : நவ 17, 2026 03:12 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:26 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி நகர்ப்புற சுகாதார மையத்தில் கட்டப்பட்ட பொது கழிப்பறை திறக்கப்படாமல் உள்ளதால் பயணிகள் அவதியடைகின்றனர்.
பரமக்குடி ஐந்து முனை ரோடு அருகில் நடிகை சிவபாக்கியம் வீடு இருந்துள்ளது. இதனை 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகப்பேறு மருத்துவமனைக்காக அரசுக்கு தானமாக வழங்கியுள்ளார். இந்நிலையில் இங்கு இயங்கி வந்த மருத்துவமனை 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இடிந்து வீணாகியது.
தொடர்ந்து 'தினமலர்' நாளிதழ் உட்பட சமூக ஆர்வலர்கள் சுட்டிக்காட்டினர். இதையடுத்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்கப்பட்டு பெண்கள் மருத்துவமனையாக இயங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் பயனாளிகளின் வசதிக்காக துாய்மை இந்தியா 2.0 திட்டத்தில் 2024 --25ல் ரூ.15 லட்சத்தில் பொது கழிப்பறை கட்டப்பட்டுள்ளது. பணிகள் மெதுவாக நடந்த நிலையில் தற்போது கட்டி திறக்கப்படாமல் பூட்டப்பட்டுள்ளது.
ஆகவே ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் பயன்படுத்தும் வகையில் கட்டப்பட்ட பொது கழிப்பறையை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயனாளிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.