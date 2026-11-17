விவசாயிகள் தவிப்பு பயிர் கடனை முழுமையாக செலுத்த கூறுவதால் தள்ளுபடி போக மீதியை வசூலிக்க வலியுறுத்தல்
விவசாயிகள் தவிப்பு பயிர் கடனை முழுமையாக செலுத்த கூறுவதால் தள்ளுபடி போக மீதியை வசூலிக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 17, 2026 05:53 AM
ADDED : நவ 16, 2026 04:34 PM
ராமநாதபுரம்: கூட்டுறவு சங்கங்களில் பயிர் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு ரூ.75 ஆயிரம் வரை தள்ளுபடி வழங்க அரசு உத்தரவிட்டும், ஏற்கனவே அறிவித்த படி ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.35 ஆயிரம் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்படும். மீதி பணத்தை முழுமையாக செலுத்த வேண்டும். புதிய உத்தரவு வந்த பிறகு ரூ.40 ஆயிரம் வரவு வைப்பதாக கூட்டுறவு அதிகாரிகள் கூறுவதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி பயிர்க் கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராடி வந்தனர். இதையடுத்து ரூ.1 லட்சத்திற்கும் மேல் பயிர் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு அதிகபட்சம் ரூ.75 ஆயிரம் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், ரூ.1 லட்சத்திற்கும் மேல் பயிர்க்கடன் பெற்றிருந்தால் ரூ.35 ஆயிரம் தான் தள்ளுபடி செய்யப்படும். உரிய அரசாணை பெற்ற பின் மீதமுள்ள தொகை ரூ.40 ஆயிரம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என கூட்டுறவு சங்க செயலாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
இதுகுறித்து தென் மாவட்ட விவசாயிகள் சங்கம் ராமநாதபுரம் மாவட்டச்செயலாளர் மலைச்சாமி கூறுகையில், ரூ.1 லட்சத்துக்கும் மேல் பயிர் கடன் பெற்றவர்கள், சம்பந்தப்பட்ட தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் ரூ.75 ஆயிரம் தள்ளுபடி போக மீதித்தொகையை செலுத்த விவசாயிகள் தயராக உள்ளனர்.
ஆனால் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்க செயலாளர்கள் ரூ.35 ஆயிரம் கடன் தள்ளுபடி மட்டுமே வழங்கப்படும். தற்போது அறிவித்த அரசாணை பற்றிய உத்தரவு அதிகாரிகளிடமிருந்து வரவில்லை. வந்த பிறகு திரும்ப வழங்கப்படும் என்கின்றனர். இவ்விஷயத்தில் கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தலையிட்டு அரசு அறிவித்துள்ள படி ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் பயிர்கடன் பெற்றுள்ள விவசாயிகளுக்கு ரூ.75 ஆயிரம் தள்ளுபடி போக மீதி கடன் தொகையை வசூலிக்க கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றார்.--