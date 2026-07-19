நதிப்பாலம் முதல் ஆற்றங்கரை ஓடையை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
நதிப்பாலம் முதல் ஆற்றங்கரை ஓடையை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:38 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM
தேவிபட்டினம்:நதிப்பாலம் முதல் ஆற்றங்கரை முகத்துவாரம் வரை உள்ள ஓடையை சீரமைக்க அப்பகுதியினர் வலியுறுத்தினர்.
ராமநாதபுரம் பெரிய கண்மாய்க்கு வைகையில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் தண்ணீர் மற்றும் அதிக மழையின் காரணமாக ஏற்படும் உபரி நீரால் கண்மாய் நிரம்பியதும், கண்மாயில் இருந்து வெளியேறும் உபரி நீர் நதிப்பாலம் ஓடை வழியாக சென்று, ஆற்றங்கரை முகத்து வாரத்தில் கலக்கிறது. இதன் மூலம் மழைக்காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்போது குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்கும் மழை நீர் எளிதாக நதிப்பாலம் ஓடை வழியாக சென்று ஆற்றங்கரை கடலில் கலக்கிறது. இதனால் ராமநாதபுரத்தை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவது தடுக்கப்படுகிறது. இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நதிப்பாலம் ஓடையில், கருவேல மரங்களும் புதர்களும் சூழ்ந்துள்ளது பராமரிப்பு இல்லாத நிலை உள்ளதன் காரணமாக, முகத்துவாரம் பகுதி அடிக்கடி அடைப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. எனவே சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நதிப்பாலம் முதல் முகத்துவாரம் வரை ஓடையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.