/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ரெகுநாதபுரத்தில் வல்லபை தீபாவளி சேவை விழா
UPDATED : நவ 01, 2026 06:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:04 PM
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ரெகுநாதபுரம்: ரெகுநாதபுரம் வல்லபை ஐயப்பன் கோயிலில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆதரவற்ற முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு புத்தாடைகள், இனிப்புகள் வழங்கும் விழா நடந்தது. வீரப்பெருமாள் தலைமை வகித்தார். கண்ணபிரான் வரவேற்றார்.
ரெகுநாதபுரம் வல்லபை ஐயப்பன் கோயில் சேவை நிலைய அறக்கட்டளை செயல்பாடுகள் குறித்து தலைமை குருசாமி மோகன் விளக்கிப் பேசினார்.
ராமநாதபுரம் ராமலிங்க அன்பு இல்ல நிர்வாகி மோகன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். 200 முதியோர் மற்றும் ஆதரவற்றவர்களுக்கு புத்தாடைகள், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது. உலக நன்மைக்கான கூட்டுப் பிரார்த்தனைக்கு பின்பு மதியம் அன்னதானம் நடந்தது.