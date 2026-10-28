வான் மகள் திட்டம் : பெண்களுக்கு இலவச ட்ரோன் பைலட் பயிற்சி
வான் மகள் திட்டம் : பெண்களுக்கு இலவச ட்ரோன் பைலட் பயிற்சி
UPDATED : அக் 27, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:14 PM
ராமநாதபுரம்: தமிழக வேளாண் பொறியியல் துறை சார்பில் 100 மகளிருக்கு இலவசமாக ‘ட்ரோன் பைலட்’ பயிற்சியளிக்கப்பட உள்ளது. மேலும் ட்ரோன்கள் வாங்க 50 சதவீதம் மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.
தமிழக வேளாண் பட்ஜெட்டில் அறிவித்தபடி வான் மகள் திட்டத்தில் வேளாண் பொறியியல் துறை சார்பில் 100 மகளிர் உட்பட 500 பேருக்கு ரூ.ஒரு கோடியே 50 லட்சம் செலவில் ‘ட்ரோன் விமானி’ பயிற்சியளிக்கப்பட உள்ளது. கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலையின் தொலை நிலை விமானி பயிற்சி நிறுவனத்தின் வாயிலாக 8 நாட்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. தேவையான உணவு, தங்கும் வசதிகளுடன் கூடிய முழுநேரச் சிறப்புப் பயிற்சி இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது. அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரப்பூர்வ டிரோன் இயக்க உரிமம் வழங்கப்படும். இந்த பயிற்சி பெற்ற 50 மகளிருக்கு 50 சதவீதம் மானியத்தில் ட்ரோன்கள் வாங்க அதிகபட்சமாக ரூ.5 லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும்.
ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினரைச் சேர்ந்த சிறு மற்றும் குறு பெண் விவசாயிகளுக்கு ஏற்கனவே வழங்கப்படும் 50 சதவீதம் மானியத்துடன் கூடுதலாக 20 சதவீதம் சேர்த்து 70 சதவீதம் வரை அதாவது ரூ. 2 லட்சம் கூடுதல் மானியம் பெறலாம். இதில் பயன்பெற பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 18 முதல் 65 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் பயிற்சியில் சேரலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு அந்தந்த மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநர், செயற்பொறியாளர் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.