வி.ஏ.ஓ.,க்கள் சங்க செயற்குழு கூட்டம்

UPDATED : அக் 15, 2026 04:57 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:54 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்கம் மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் நடந்தது. மாவட்டத் தலைவர் கருப்பையா தலைமை வகித்தார். மாவட்டச் செயலாளர் நம்பு ராஜேஷ், மாவட்ட பொருளாளர் பாலகிருஷ்ணன் முன்னிலை வகித்தனர். வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை தொடர்பாகவும், விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீட்டு அடங்கல் வழங்குவது தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் வட்டார கிளை புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். மாவட்ட கொள்கை பரப்பு செயலாளராக பூப்பாண்டி, வட்டத் தலைவராக திருக்குமரன், செயலாளராக ஹரி கிருஷ்ணன், பொருளாளராக கிருஷ்ணமூர்த்தி, துணைத் தலைவராக குணசேகர், துணைச் செயலாளராக அழகுராஜ், மற்றும் புதிய நிர்வாகிகளாக ரமணி, அப்துல் அசாருதீன், பிரகதீஸ்வரன் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். மாநில இணை செயலாளர் அசோக்குமார் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.