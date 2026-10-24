/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கால்நடை மருத்துவமனை பெயரளவிற்கு மராமத்துபணி
UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
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சிக்கல்: சிக்கல் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஓரத்தில் அரசு கால்நடை மருத்துவமனை உள்ளது. கடந்த 1997 இல் கட்டப்பட்ட கால்நடை மருத்துவமனை முறையாக பராமரிப்பின்றி காணப்படுகிறது.
நாள்தோறும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் கால்நடைகளை மருத்துவ பரிசோதனைக்காக அழைத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் கடந்த மாதம் கால்நடை மருத்துவமனையின் முகப்பு பகுதியில் மட்டும் பெயரளவிற்கு பெயிண்ட் அடித்துள்ளனர்.
இதன் வளாகப் பகுதி புதர் மண்டி காணப்படுகிறது. எனவே குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.