தேவர் குருபூஜை விழாவில் துணை ஜனாதிபதி பங்கேற்பு

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ADDED : அக் 27, 2026 07:16 PM
கமுதி: பசும்பொன் தேவர் குருபூஜை விழாவில் துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொள்ள உள்ளதால் ஹெலிபேடு பராமரிப்பு பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் 119வது ஜெயந்தி, 64வது குருபூஜை விழா அக்,30ல் நடைபெற உள்ளது. இதில் துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக அமைச்சர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், பொதுமக்கள் கலந்துகொள்ள உள்ளனர். மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் இதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் நடக்கின்றன.
துணை ஜனாதிபதி பசும்பொன் வருகை தர உள்ள நிலையில், அங்கு அமைக்கப்பட்ட மூன்று ஹெலிபேடுகளை பராமரிக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். அப்பகுதியில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். சுற்றிலும் இரும்பு தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.