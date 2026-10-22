விஜயதசமி: ராமேஸ்வரத்தில் சூரனை வதம் செய்த அம்மன்

UPDATED : அக் 21, 2026 11:25 PM
ADDED : அக் 21, 2026 07:28 PM
ராமேஸ்வரம்:
விஜயதசமியை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் கோயிலில் இருந்து பர்வதவர்த்தினி அம்மன் புறப்பாடாகி அம்பு எய்து மகிஷா சூரனை வதம் செய்தார்.
ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயிலில் அக்., 11ல் நவராத்திரி விழா துவங்கியது. 11ம் நாள் விழாவான விஜயதசமியில் இன்று மாலை 5:00 மணிக்கு கோயிலில் இருந்து தங்க சிம்ம வாகனத்தில் பர்வதவர்த்தினி அம்மன், தங்க குதிரை வாகனத்தில் ராமநாதசுவாமி புறப்பாடாகி வன்னி நோன்பு திடலில் எழுந்தருளினர்.
பின் அம்மன் அம்பு எய்து அங்கிருந்த மகிஷா சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சியை கோயில் குருக்கள் செய்தனர். இதன் பின் சுவாமி, அம்மனுக்கு மகா தீபாராதனை நடந்தது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். சுவாமி, அம்மன் புறப்பாடானதும் கோயில் நடை அடைக்கப்பட்டது.
இரவு 8:00 மணிக்கு கோயிலுக்கு சுவாமி, அம்மன் திரும்பியதும் நடை திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர். பின் வழக்கம் போல் இரவு 8:30 மணிக்கு கோயில் நடை அடைக்கப்பட்டது.
சார், படம் 6:30 மணிக்கு மேல் சீனிவாசன் அனுப்புவார்.