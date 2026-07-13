தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கிராம சாலைகளில் ஆக்கிரமிப்பு: சீமை கருவேல மரங்களால் அவதி

கிராம சாலைகளில் ஆக்கிரமிப்பு: சீமை கருவேல மரங்களால் அவதி

கிராம சாலைகளில் ஆக்கிரமிப்பு: சீமை கருவேல மரங்களால் அவதி

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:12 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:32 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:12 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:32 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருப்புல்லாணி: திருப்புல்லாணி யூனியனில் பல கிராம சாலைகளில் அதிகளவு சீமைக் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளன.

முன்பு ஊராட்சி தலைவர்களின் நிர்வாகத்தில் இயங்கிய போது 100 நாள் வேலைத்திட்ட பணியாளர்கள் மூலம் சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றுவதில் அதிக முனைப்பு காட்டுவார்கள். தற்போது தனி அலுவலர் நிர்வாகத்தில் ஊராட்சிகளின் சாலைகள் மற்றும் கிராம சாலைகளில் முட்புதர் மண்டிய நிலையில் சீமைக் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளன.

100 நாள் வேலைத்திட்ட பணியாளர்கள் மூலம் சாலையோர சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றுவதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் மெத்தனப் போக்கை கையாள்கின்றனர். இதனால் விஷ ஜந்துக்களின் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ளது. முன்பு ஊராட்சியில் சாலை பராமரிப்புக்கென குறிப்பிட்ட நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறாக உள்ள சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றுவதில் முனைப்பு காட்டி வந்த நிலை தற்போது மாறி உள்ளது.

எனவே தனி அலுவலர்கள் மற்றும் மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் தங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட கிராமங்களில் ஆய்வு செய்து சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கிராம சபை கூட்டங்களில் சீமை கருவேல மரங்கள் அகற்றியதாக கணக்கு காண்பிக்கும் நிலையில் அவற்றை முறைப்படி அகற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தன்னார்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us