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ADDED : நவ 21, 2026 10:24 PM
முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துாரில் இருந்து ஆனைசேரி, கீழக்குளம் வழியாக அபிராமம் வரை இயக்கப்பட்ட அரசு டவுன் பஸ் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நிறுத்தப்பட்டதால் 5க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
முதுகுளத்துாரில் இருந்து செல்வநாயகபுரம், தட்டானேந்தல், ஆனைசேரி, கீழக்குளம் வழியாக அபிராமத்திற்கு அரசு டவுன் பஸ் இயகப்பட்டு வந்தது. தற்போது எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக அரசு டவுன் பஸ் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் இவ்வழித்தடத்தில் உள்ள ஐந்துக்கு மேற்பட்ட கிராம மக்கள் போதுமான பஸ் வசதி இல்லாமல் சிரமப்படுகின்றனர். இதனால் எப்போதாவது வரும் தனியார் மினி பஸ் முதுகுளத்துார், அபிராமம் செல்கின்றனர். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பள்ளி, கல்லுாரிக்கு செல்ல முடியாமல் மாணவர்கள் கூடுதல் பணம் செலவு செய்து ஆட்டோ மற்றும் சரக்கு வாகனங்களில் செல்கின்றனர். அத்தியாவசிய தேவைக்கு முதுகுளத்துார், அபிராமம் செல்ல முடியாமல் மக்கள் தவிக்கின்றனர்.
முதுகுளத்துாரில் இருந்து ஆனைசேரி வழியாக அபிராமத்திற்கு நிறுத்தப்பட்ட அரசு டவுன் பஸ்சை மீண்டும் வழித்தடத்தில் இயக்குவதற்கு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.