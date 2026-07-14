குடிநீர் வசதியின்றி கிராம மக்கள் அவதி: 40 ஆண்டுகளாக பட்டா வழங்கவில்லை குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் குவிந்த மனுக்கள்
குடிநீர் வசதியின்றி கிராம மக்கள் அவதி: 40 ஆண்டுகளாக பட்டா வழங்கவில்லை குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் குவிந்த மனுக்கள்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:46 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:32 PM
ராமநாதபுரம்: : ராமநாதபுரம் பழைய கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தலைமை வகித்து, மக்களிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்த 730 மனுக்கள் பெற்றார். தொடர்புடைய அலுவலர்களிடம் மனுக்களை வழங்கி உடனடியாக விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார்.
சில மனுக்களின் விபரம்:
* குடிநீர் வசதியின்றி அவதி: காஞ்சிரங்குடி ஊராட்சி மேலவலசை கிராம மக்கள் காலி குடங்களுடன் மனு அளித்தனர். இதில் அரசு புதிதாக அமைத்த கிணற்றில் மோட்டார், குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்கி வீடுகளுக்கு குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என்றனர்.
* வேலை வழங்க கோரிக்கை: குவைத் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில் முதுகுளத்துார் அருகே அனிகுருந்தான் கிராமச் சேர்ந்த சந்தான கிருஷ்ணன் இறந்து விட்டார். அவரது மனைவி கவுசல்யா குழந்தைகளுடன் தனது கணவர் இறப்பிற்கு நிவாரணம், தனக்கு அரசு பணி வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
* பட்டா வழங்க கோரிக்கை: முதுகுளத்துார் அருகே விளங்குளத்துார் இந்திராநகர் காலனி மக்கள், 40 ஆண்டுகளாக குடியிருக்கிறோம். அனுபவ உரிமை மட்டுமே உள்ளது. எனவே எங்களுக்கு அரசு இ-பட்டா வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
* மகன் மீது தந்தை புகார்: கன்னிராஜபுரம் ரோச்மாநகரை சேர்ந்த சார்லஸ் வீட்டை விட்டு துரத்திய மகன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மனு அளித்தார். பழைய வீட்டை இடித்து வீடு கட்டிய மகன் தற்போது தன்னையும், மனைவியும் வாழ விடாமல் மிரட்டுகிறார். வீட்டை மீட்டுத்தர வேண்டும் என்றார்.
* அடிப்படை வசதியில்லை: ஏர்வாடி மதினா நகரில் ஏராளமான வீடுகள் உள்ளன. இங்கு குடிநீர், தெருவிளக்கு, சாலை வசதியின்றி தினமும் சிரமப்படுகிறோம். அடிப்படை வசதிகள் செய்துதர வேண்டும் என்றனர்.
* பஸ் வசதியின்றி அவதி: வாலாந்தரவை அருகே தெய்வேந்திரநகர், முத்திரையர் நகர் ஆகிய இடங்களில் பஸ்வசதியின்றி பள்ளி மாணவர்கள் ரெகுநாதபுரத்திற்கு 2 கி.மீ., நடந்து சிரமப்படுகின்றனர். பாதை வசதியும் இல்லை. எனவே பஸ் வசதி செய்து தர வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். * வீடுகட்ட பாதுகாப்பு வேண்டும்: திருவாடானை அருகே மங்களக்குடியை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி சசிக்குமார் மனுவில், கனவு இல்லம் திட்டத்தில் வீடுகட்ட ஒதுக்கிய இடத்தை சிலர் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். அதை மீட்டு அவ்விடத்தில் வீடுகட்ட பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றார்.
* தகுதியான நடுவர் நியமிக்க வேண்டும்: முதுகுளத்துார் வட்டார சிலம்பக் கலை பாதுகாப்பு குழுவினர், பள்ளிக் கல்வித்துறை நடத்தும் போட்டிகளில் தகுதியான அங்கீகாரம் பெற்ற சிலம்பம் நடுவர்களை நியமிக்க வலியுறுத்தி சிலம்பாட்டத்துடன் மனு அளித்தனர்.
* கோயில்களை மீட்க கோரிக்கை: மாடக்கொட்டானில் அரசு புறம்போக்கு இடத்தில் உள்ள பனையடியான் கருப்பண்ணசுவாமி, தில்லைநாயகிபுரம் விநாயகர் கோயில் ஆகியவற்றை சிலர் தங்கள் இடமெனக்கூறி பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்ய இடையூறு செய்கின்றனர். அவர்களிடமிருந்து கோயில்களை மீட்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர்.
* ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைப்பு: போகலுார் கிராமத்தை சேர்ந்த ராமலிங்கம் அளித்த மனுவில், ஊர் பொது பாதை ஆக்கிரமிப்பை தட்டி கேட்டதற்காக சிலரது துாண்டுதலில் எனது குடும்பத்தை ஒதுக்கி வைத்து வாழ விடாமல் மிரட்டுகின்றனர். பொதுப்பாதையை மீட்டு, எனக்கு பாதுகாப்பு தர வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சங்கரநாராயணன், கூடுதல் கலெக்டர் திவ்யான்ஷீநிகம், ஆர்.டி.ஓ., ஹபூர் ரகுமான், மாவட்ட சமூக பாதுகாப்புத்திட்ட தனித்துணை கலெக்டர் கிருஷ்ணகுமாரி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் ரமேஷ், அரசு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.-----