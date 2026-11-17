கிணற்றில் குடிநீர் எடுப்பதை தடுக்க கோரிக்கைநண்டு கம்பெனி அமைக்க கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு
கிணற்றில் குடிநீர் எடுப்பதை தடுக்க கோரிக்கைநண்டு கம்பெனி அமைக்க கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 17, 2026 03:14 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:16 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் நடந்த மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் தாமரைக்குளம் அருகே வலங்காபுரி கிராமத்தில் சட்டவிரோத கிணற்றில் மோட்டரில் குடிநீர் எடுப்பதை தடுக்க வேண்டும். தங்கச்சிமடத்தில் கோயில், பள்ளி அருகே நண்டு கம்பெனி அமைக்கக் கூடாது என ஊர் மக்கள் மனு அளித்தனர்.
ராமநாதபுரம் பழைய கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கத்தில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தலைமை வகித்தார். பொதுமக்களிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 613 மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.
சில மனுக்களின் விபரம்:
* குடிநீர் எடுப்பதை தடுக்க வேண்டும்: தாமரைக்குளம் ஊராட்சி வலங்காபுரி கிராம மக்கள் கூறுகையில், எங்கள் ஊரில் குழாய்கள் இல்லை. நிலத்தடி நீரை மட்டுமே நம்பியுள்ளோம். தற்போது சிலர் சட்ட விரோதமாக கிணறுகளில் மின் மோட்டார் மூலம் லாரிகளில் தண்ணீர் அள்ளுவதை தடுக்க வேண்டும் என்றனர்.
* காப்பீட்டு தொகை வேண்டும்: முதுகுளத்துார் தாலுகா கருமல் கிராம விவசாயிகள் மனு அளித்தனர். 2026-26 ல் பயிர் காப்பீடு இழப்பீட்டு தொகை வழங்காமல் இழுத்தடிக்கின்றனர். அருகேயுள்ள காக்கூர், மருதகம் கிராமங்களுக்கு வழங்கியுள்ளனர். வறட்சியால் பாதித்த நெற்பயிர்களுக்கு உடனடியாக காப்பீடு இழப்பீட்டு தொகை வழங்க கலெக்டர் உத்தரவிட வேண்டும் என்றனர்.
* நண்டு கம்பெனிக்கு எதிர்ப்பு: தங்கச்சிமடம் கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர். அதில் குடியிருப்புகள், மாரியம்மன் கோயில், மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி அருகே புதிதாக நண்டு மீன் கம்பெனி அமைக்க கட்டடம் கட்டுகின்றனர். தண்ணீர் தேங்குவதால் துர்நாற்றத்தால் தொற்று நோய் பரவ வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே கம்பெனி அமைக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என்றனர்.
* ரோடு அமைக்க கோரிக்கை: இந்திய கம்யூ., மாவட்ட பொருளாளர் லோகநாதன் கூறுகையில், அழகன்குளம் பஸ் ஸ்டாப் -வடக்கு தெரு வரை குண்டும் குழியுமாக ரோடு உள்ளது. இதனால் பள்ளி மாணவர்கள், வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். புதிதாக ரோடு அமைக்க வேண்டும். இதே போன்று பட்டணம்காத்தான் ஓம்சக்திநகர் 13வது தெருவில் ரோட்டில் மழைநீர், கழிவுநீர் தேங்குவது வாடிக்கையாக உள்ளது. பேவர்பிளாக் கற்கள் பதித்து மழைநீர் வடிகால் அமைத்து தர வேண்டும்.
* ஊரில் வசதிகள் இல்லை: திருவாடானை தாலுகா முள்ளிமுனை கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர். ஊரில் உள்ள அரசு நடுநிலை பள்ளி சேதமடைந்துள்ளது. சாலைகள் குண்டும் குழியமாக உள்ளது. குடிநீர் குழாயில் காற்றுதான் வருகிறது. பள்ளி கட்டடத்தை சீரமைக்க வேண்டும், தினமும் குடிநீர் வழங்கவும், புதிதாக தெருவிளக்குகள் அமைக்க வலியுறுத்தினர்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சங்கரநாராயணன், பரமக்குடி சப்கலெக்டர் வினோதினி, ராமநாதபுரம் ஆர்.டி.ஓ., ஜெயசித்ர கலா, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது) ஜேன் கிறிஸ்டிபாய், மாவட்ட சமூக பாதுகாப்புத்திட்ட தனித்துணை கலெக்டர் கிருஷ்ணகுமாரி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் ரமேஷ் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.-