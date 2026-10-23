கலெக்டர் உத்தரவை மீறி : பாம்பனில் சர்வீஸ் சாலையில் ஆக்கிரமிப்பு
கலெக்டர் உத்தரவை மீறி : பாம்பனில் சர்வீஸ் சாலையில் ஆக்கிரமிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் அருகே பாம்பன் தேசிய நெடுஞ்சாலை சர்வீஸ் சாலையில் கலெக்டர் உத்தரவை மீறி கட்டுமான பொருட்கள், டிராக்டர்களை நிறுத்தி ஆக்கிரமித்து உள்ளனர்.
பாம்பன் அக்காள்மடத்தில் தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகில் சர்வீஸ் சாலை உள்ளது. இச்சாலை ஓரத்தில் ஞாயிறுதோறும் நடக்கும் சந்தையில் ராமேஸ்வரம், தங்கச்சிமடம், பாம்பன் மக்கள் ஏராளமானோர் காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவாசிய பொருட்களை வாங்குகின்றனர்.
இந்த ரோட்டின் இருபுறத்திலும் செங்கல், ஜல்லி, மணல்களை வியாபாரிகள் நிரந்தரமாக கொட்டி வைத்து விற்கின்றனர். டிராக்டர்கள், மண்அள்ளும் இயந்திரங்களை நிறுத்தி ஆக்கிரமித்துள்ளனர். மணலை அள்ளும்போது, அங்குள்ள சவுடு மணலையும் சேர்த்து அள்ளி செல்வதால், சாலை ஓரத்தில் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து சில வாரம் முன்பு கலெக்டர் சிவகுருபிரபாகரன் ஆய்வு செய்து கட்டுமான பொருட்கள், வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதிக்க கூடாது என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவை கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகளின் ஆசியுடன் வியாபாரிகள் சிலர் கட்டுமான பொருட்களை கொட்டி வைத்து தொடர்ந்து ஆக்கிரமித்துள்ளனர்.