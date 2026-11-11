களை பறிப்பதற்கு ஆட்கள் தட்டுப்பாடால் கூலி உயர்வு

UPDATED : நவ 10, 2026 10:57 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:54 AM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: களை பறிப்பதற்கான ஆட்கள் தட்டுப்பாடால் கடந்த ஆண்டை விட ரூ.150 வரை கூலி உயர்ந்துள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர்.
மாவட்டத்தில் செப்.,கடைசி வாரத்தில் பருவ மழையை எதிர்பார்த்து நேரடி நெல் விதைப்பு செய்யப்பட்டது. விதைப்பு செய்யப்பட்ட பின் பெய்த மழையால் நெற்பயிர்கள் முளைத்த நிலையில் அதன் பின் பருவமழை கை கொடுத்ததை தொடர்ந்து தற்போது, நெற்பயிர்கள் வளர்ச்சி நிலையில் உள்ளன. வளர்ச்சி நிலையில் உள்ள நெற்பயிர்களுக்கு இடையூறாக உள்ள களையை கட்டுப்படுத்த ரசாயன களைக்கொல்லி மருந்துகளை விவசாயிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இருப்பினும், வயல்களில் களைகள் முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியாததால் கூலி ஆட்கள் மூலம் நெற்பயிர்களுக்கு இடையூறாக உள்ள களையை பறிக்க வேண்டிய கட்டாயம் விவசாயிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் 150 நாள் வேலைத்திட்டம் மற்றும் அனைத்து பகுதிகளிலும் விவசாயப் பணிகள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் கூலி ஆட்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், கூலி ஆட்களுக்கு ரூ.350 முதல் ரூ.450 வரை கொடுக்க வேண்டியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் ரூ.150 வரை கூலி உயர்ந்துள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர்.