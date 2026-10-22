பரமக்குடி நகராட்சி பகுதி வைகை ஆற்றில் கொட்டப்படும் கழிவுகள்
பரமக்குடி நகராட்சி பகுதி வைகை ஆற்றில் கொட்டப்படும் கழிவுகள்
UPDATED : அக் 08, 2026 06:55 PM
ADDED : அக் 08, 2026 06:36 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வீடுகளில் இருந்து கழிவுகளை லாரிகளில் கொண்டு செல்வோர் வைகை ஆற்றங்கரையில் கொட்டுவதை தடை செய்ய இந்திய கம்யூ., சார்பில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
பரமக்குடி நகராட்சியில் 36 வார்டுகள் உள்ளன. இங்கு 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உட்பட வணிக வளாகம், மருத்துவமனை, மகால்கள், லாட்ஜ்கள் என இருக்கிறது. இங்கிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் தனியார் லாரிகள் மூலம் மலக்கழிவுகளை அள்ளி செல்கின்றனர். இதற்காக முறையான பணம் கொடுத்து விடுகின்றனர்.
இது போன்றவர்கள் கழிவுகளை வைகை ஆற்றின் கரையோரங்களில் கொட்டி சுகாதாரக்கேட்டை ஏற்படுத்துவது அதிகரித்துள்ளது. இதனால் நீரூற்று பாதிக்கப்படுவதுடன் ஒட்டுமொத்த சுகாதாரக் கேட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது. ஜீவா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நீண்ட நாட்களாக தெருவிளக்குகள் எரியாமல் இருக்கின்றன.
இவற்றை சீர் செய்ய வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூ., சார்பில் மாவட்ட செயலாளர் பெருமாள் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் நகராட்சி தலைவரிடம் மனு அளித்தனர். தொடர்ந்து புகாரின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தலைவர் சேது கருணாநிதி மற்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாக கட்சியினர் கூறினர்.