/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/நீர்நிலையில் குப்பை சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : அக் 28, 2026 03:48 AM
ADDED : அக் 27, 2026 10:24 PM
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சாயல்குடி:
சாயல்குடி பேரூராட்சி 14வது வார்டு நொண்டி பெருமாள் கோயில் ஊருணியில் பொதுமக்கள் குப்பை கொட்டுகின்றனர்.
இரண்டு ஏக்கரில் நொண்டி பெருமாள் கோயில் ஊருணியை சுற்றிலும் அப்பகுதி மக்கள் குப்பை கொட்டுவதால் தற்போது பெய்து வரும் மழையால் சுகாதாரத் கேடு ஏற்படுகிறது. தண்ணீர் சேகரிப்பதில் சிக்கலும், மாசும் ஏற்படுகிறது. எனவே நீர்நிலைகளில் குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் உரிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.