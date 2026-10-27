வைகை ஆற்றில் பரவும் கழிவு நீர் நிலத்தடி நீர் மாசடையம் அபாயம்
வைகை ஆற்றில் பரவும் கழிவு நீர் நிலத்தடி நீர் மாசடையம் அபாயம்
UPDATED : அக் 27, 2026 03:57 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:07 PM
பரமக்குடி: பரமக்குடி வைகை ஆற்றில் ஒட்டுமொத்த நகரின் கழிவு நீரும் பாயும் சூழலில் நிலத்தடி ஊற்று நீரிலும் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
பரமக்குடி நகராட்சியில் பெரும்பாலான வார்டுகள் வைகை ஆற்றின் இரு கரையோரங்களிலும் இருக்கிறது. வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள், மருத்துவமனை, மஹால் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்படும் கழிவுகள் வைகை ஆற்றில் கலக்கிறது. துாய்மை இந்தியா 2.0 திட்டத்தில் வைகையில் கழிவுநீர் கலக்காமல் சுத்திகரிக்கும் நோக்கில் பைப் லைன்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆனால் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் நிலையில் வைகை ஆற்றின் கரையோரங்களில் சென்று வந்த கழிவு நீர் ஒட்டுமொத்தமாக நடு ஆற்றிலே கலக்குமாறு வழி செய்துள்ளனர். இதனால் காட்டுபரமக்குடி துவங்கி நகராட்சி பின்புறம், முத்தாலம்மன் கோயில், பெருமாள் கோயில் படித்துறைகள், தரைப்பாலம் அருகில் என கண்ணுக்கெட்டும் துாரம் கழிவு நீர் நிரம்பியுள்ளது.
முக்கியமாக சுந்தர் நகர் பெருமாள் கோயில் எதிரில் சித்திரை திருவிழா நடக்கும் இடம் முழுவதும் பிளாஸ்டிக் மற்றும் கழிவு நீர் பரவியுள்ளது. இதனால் சுகாதாரக் கேடான சூழலில் நிலத்தடி நீருக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. நகரின் நீராதாரமாக உள்ள வைகை ஆற்றை பாதுகாக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.