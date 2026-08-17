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திருவாடானை பகுதியில் நீர் நிலைகள் வறண்டன

திருவாடானை பகுதியில் நீர் நிலைகள் வறண்டன

ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM

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திருவாடானை: திருவாடானை தாலுகாவில் மழை பெய்யாததால் குளங்கள் வறண்டன. வரத்து கால்வாய்களை துார்வார வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.   திருவாடானை தாலுகாவில் விவசாயம் மற்றும் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய 89 பொதுப்பணித்துறை கண்மாய்கள், 250 ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு சொந்தமான கண்மாய்கள், 500க்கும் மேற்பட்ட ஊருணிகள் உள்ளன. விவசாயத்திற்கு இக்கண்மாய்கள் பிரதான நீராதாரமாக விளங்குகின்றன. பல ஆண்டுகளாக முறையான பராமரிப்பு பணிகள் செய்யாததால் அனைத்து கண்மாய்கள் மற்றும் ஊருணிகளில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் காடு போல் வளர்ந்துள்ளன.

இதனால் மழைக் காலங்களில் நீர் வரத்து கால்வாய்கள் மூலம் தண்ணீர் கண்மாய்க்கு வருவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. மரங்களால் நீரை முழுமையாக தேக்கி வைக்க முடிவதில்லை. சீமைக்கருவேல மரங்கள் நிலத்தடி நீரை அதிகப்படியாக உறிஞ்சுவதால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பல கண்மாய்களில் வரத்து கால்வாய்களும், மதகுகளும் சேதமடைந்துள்ளன. முறையாக துார்வாரப்படாததாால் பெய்யும் மழை நீர் தேங்க வழியின்றி வீணாகிறது.

விவசாயிகள் கூறுகையில், பருவமழை துவங்குவதற்கு இன்னும் சில மாதங்கள் உள்ளன. அனைத்து கண்மாய்களிலும் மரங்களை அகற்ற வேண்டும். வரத்து கால்வாய்களை துார்வாரி நீர் தடையின்றி வர வழிவகை செய்ய வேண்டும். இதில் குளங்களுக்கு வரும் வரத்து கால்வாய்களும் துார்ந்து விட்டதால் மழை பெய்தாலும் தண்ணீர் தேங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர். 

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