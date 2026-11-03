இயற்கை வேளாண் விளைபொருள் வாராந்திர விற்பனை சந்தை திறப்பு
இயற்கை வேளாண் விளைபொருள் வாராந்திர விற்பனை சந்தை திறப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:17 PM
ராமநாதபுரம்: மாவட்ட வேளாண் விற்பனை, வேளாண் வணிகத்துறை சார்பில் ராமநாதபுரம் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகேயுள்ள உழவர் சந்தை வளாகத்தில் இயற்கை வேளாண் விளைபொருட்கள் வாரந்திர விற்பனை நிலையம் திறப்பு விழா நடந்தது.
அமைச்சர் ராஜிவ் திறந்து வைத்தார். கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் முன்னிலை வகித்தார். இயற்கை வேளாண்மையை ஊக்கப்படுத்தும் நோக்கிலும், இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட வேளாண் விளை பொருட்களை விவசாயிகள் நேரடியாக விற்பனை செய்து பயன்பெறும் வகையிலும் ராமநாதபுரம், பரமக்குடி உழவர் சந்தைகளில் இயற்கை விவசாயிகளுக்கான வாராந்திர விற்பனை சந்தை வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நடக்கிறது.
நிகழ்ச்சியில், வேளாண்மை வணிகம், விற்பனை துறை துணை இயக்குநர் கோபாலகிருஷ்ணன், உழவர் சந்தை நிர்வாக அலுவலர் (பொ) சபிதா பேகம் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.––––––